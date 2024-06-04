ترقية خالد تاج الدين لـ "عضو محترف" من جمعية المؤلفين والملحنين في فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف الفنان والشاعر الغنائي خالد تاج الدين عن ترقيته من قبل "جمعية المؤلفين والملحنين" بفرنسا والشهيرة باسم "Sacem" وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "فيسبوك".

ونشر "تاج" نص الخطاب الذي يتضمن ترقيته لـ "عضو محترف" من قبل جمعية المؤلفين والملحنين في فرنسا، وجاء الخطاب كالآتي: "إنه لمن دواعي سرورنا أن تتم دعوتكم لحضور الحفل الذي سنحتفل خلاله بجميع المؤلفين والملحنين والمحررين والناشرين الذين تم ترقيتهم في عام 2024"، وعلق "تاج" على الخبر: "الحمد لله تم ترقيتي عضو محترف في جمعية ساسام فرنسا، هنقفل شارع شارل ديجول بكرة".

وطرح "خالد تاج الدين" خلال الساعات القليلة الماضية أغنية جديدة بعنوان "شهم ابن شهم" ويتعاون خلالها لأول مرة مع الفنان مدحت صالح على طريقة الدويتو، من كلمات وألحان خالد تاج الدين، وميكس وماستر إسلام زكي، وتسجيل صوت أسامة كمال، وإخراج أيمن نور.

وتعد أغنية "شهم ابن شهم" هي الأغنية التاسعة للفنان خالد تاج الدين وطرح قبلها عدة أغاني لاقت إعجاب واستحسان جمهوره ومتابعيه كان آخرها بأغنية "يابا قشطة".

وشارك الشاعر الغنائي خالد تاج الدين في كتابة أشعار عدد من العروض المسرحية ضمن فعاليات "موسم الرياض" خلال الفترة الماضية، كان أبرزها مسرحية "عروسة من جهة إلكترونية" بطولة الفنان أحمد عيد والفنانة درة، كما شارك مؤخرًا بكتابة أشعار مسرحية "علي بابا" بطولة الفنان محمد سعد.

يذكر أن خالد تاج الدين من أشهر شعراء الأغاني في العالم العربي، حيث كتب أهم الأغاني في المشوار الفني لعدد من نجوم الغناء والطرب، على سبيل المثال لا الحصر، جورج وسوف، حسين الجسمي، أصالة، نوال الزغبي، عمرو دياب، بهاء سلطان، نانسي عجرم، وغيرهم الكثير.

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