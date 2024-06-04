شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة أنجلينا جولى وبراد بيت تطالب بإزالة اسم والدها من لقبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم النجمة العالمية أنجلينا جولى بعيد ميلادها الـ48 اليوم، وبالتزامن مع احتفالها تقدمت شيلوه نوفيل جولي بيت، ابنة النجمين العالميين براد بيت وأنجلينا جولي بالتماس لإزالة اسم والدها بيت من لقبها.

وقدمت شيلوه، وهي ثالث أكبر طفل للزوجين السابقين في هوليوود، الالتماس إلى المحكمة العليا في مقاطعة لوس أنجلوس عندما بلغت 18 عامًا، وبحسب الالتماس (عبر صحيفة Los Angeles Times)، فهي تريد أن تُعرف باسم شيلوه نوفيل جولي.

ويأتي ذلك بعد قام اثنان من أطفال بيت وجولي الآخرين باستبعاد اسم بيت، حيث قدمت الابنة الكبرى زهراء نفسها على أنها "زهرة مارلي جولي" في فيديو نادي ألفا كابا ألفا.

كما أسقطت الابنة فيفيان مؤخرًا اسم بيت في خلال مشاركتها لمسرحية The Outsiders في برودواي، وفقًا لمجلة People.

ويأتي ذلك وسط إجراءات الطلاق المستمرة بين بيت وجولي، حيث تقدمت جولي بطلب الطلاق في عام 2016 بعد مشاجرة جسدية مزعومة على متن طائرة خاصة، مع تورط أحد أطفالهما، ماديكس، في الحادث.

وخضع بيت "لتحقيق في إساءة معاملة الأطفال" فيما يتعلق بالحادث، وقامت إدارة خدمات الطفل والأسرة في لوس أنجلوس في وقت لاحق بتبرئة الممثل من ارتكاب أي مخالفات.

ومن ثم ظهرت تفاصيل المشاجرة المزعومة بشكل أكبر في عام 2022 بعد أن تم الكشف عن أن جولي هي المدعية في شكوى مجهولة ضد مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي أغلق التحقيق في الاعتداء المنزلي المزعوم على بيت، ونفى الأخير جميع الاتهامات بارتكاب مخالفات.