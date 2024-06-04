شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية شهم ابن شهم تجمع مدحت صالح وخالد تاج الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح منذ قليل الشاعر ومطرب الراب خالد تاج الدين أغنيته الجديدة والتي يقدمها على طريقة الدويتو مع النجم مدحت صالح، والتي تحمل اسم "شهم ابن شهم"، وهي من كلمات وألحان خالد تاج الدين، وميكس وماستر إسلام زكي، وإخراج أيمن نور.

«شهم ابن شهم» هي الأغنية التاسعة لمطرب الراب والشاعر خالد تاج الدين في عالم الراب، حيث طرح من قبل عدة أغاني، كان آخرهم «يابا قشطة» و«الفيل»







وتقول أغنية شهم ابن شهم في مطلعها:



شهم ابن شهم



ياللي مالكوش في الشهامة سهم



بطولاتكوا احلام ووهم



صفر كبير تمامكم كلام



أخصام كاوتش

سيرتي تحضر حتى لو مجتش



قادر بس مفترتش



أنتوا اتفه من الانتقام



أنا لو سامحت محدش يجي عندي لو سمحت



في برج عالي وانتوا تحت سبت الحوش للعب العيال

وسبق وتعاون خالد تاج الدين على مستوى الشعر الغنائي مؤخرًا مع النجم بهاء سلطان في أغنية «العمر كله» وأغنية «ويعشموك يا صاحبي» للمطربة نورا، وأغنية «نص عمري» لجورج وسوف، ومن المقرر أن يتعاون قريبًا في أغنيات جديدة مع النجم محمد حماقي وحسين الجسمي.

يذكر أن الشاعر خالد تاج الدين بدأ نجاحه من أوائل الألفيات، وبالتحديد عام 2001 مع أشهر نجوم الوطن العربي فبجانب عمله مع الهضبة، عمل مع الديفا سميرة سعيد وتعاون معها بواحدة من أشهر أغانيها، حيث كتب لها أغنية "يوم ورا يوم"، وقدم للهضبة عمرو دياب سلسلة أغانى متميزة، مثل "قصاد عينى" و"ليلي نهارى" "وماله" و"أنا معاك" وغيرها، وقدّم لـ محمد حماقي "حبيبي عمره ما يغيب"، وعدد آخر من كبار نجوم الأغنية في الوطن العربى، منهم أصالة وشيرين وحسين الجسمى.