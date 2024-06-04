شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سبب اعتذار نيكولاس كيج من والدته بعد عرض فيلمه Longlegs والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر النجم العالمى نيكولاس كيج من والدته الراحلة بعد العرض الخاص المفاجئ لـ فيلمه Longlegs، فى مهرجان لوس أنجلوس السينمائي Beyond Fest، العمل الذى يدور في إطار رعب، ويلعب فيه كيج شخصية قاتل متسلسل.

وصرح كيج قائلا: "أن شخصية القاتل المتسلسل التي أقدمها في فيلم الرعب الجديد Longlegs، أشعرتنى وكأننى في مواجهة مع والدتى الراحلة، آسف يا أمي"، وسط ضحكات الجمهور.

فيلم Longlegs يقوم ببطولته كل من نيكولاس كيج، ومايكا مونرو، وأليسيا ويت، ويدور حول عميلة مكتب التحقيقات الفيدرالي، لي هاركرالتى تم تعيينها في قضية قاتل متسلسل لم يتم حلها.

وبينما تأخذ القضية منعطفات معقدة، وتكشف عن أدلة غامضة، تكتشف هاركر علاقة شخصية بالقاتل الذي لا يرحم، ويجب عليها السباق مع الزمن لإيقافه قبل أن يحصد حياة عائلة بريئة أخرى.

وكان قد عُرض فيلم الرعب الجديد للنجم العالمى نيكولاس كيج، Longlegs، بشكل مفاجئ، ولاقى ردود فعل حماسية من النقاد والحضور، كجزء من مهرجان لوس أنجلوس السينمائي Beyond Fest، كان الجمهور حاضرًا في مسرح Aero لعرض سري تم الإعلان عنه أنه سيبدأ في الساعة 7:30 مساءً.

وفي قاعة المسرح ظهر على الشاشة شعار الفيلم الموسيقي القادم Wicked، ما دفعهم إلى الاعتقاد بأن هذا هو الفيلم المقرر عرضه، إلا أنه تبين أن عرض اسم الفيلم كان مجرد مزحة من قبل المهرجان، الذي كشف أن الذى سيعرض هو Longlegs، ومن ثم ظهر كاتبه ومخرجه أوز بيركنز، وقدم مقدمة عن الفيلم قبل أن يستقبل بطل العمل نيكولاس كيج على المسرح.

من المقرر طرح فيلم Longlegs على نطاق واسع في الولايات المتحدة في 12 يوليو المقبل.

وكانت ردود أفعال النقاد الحاضرين على وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة، واصفين إياه بأنه "الفيلم الأكثر إثارة للقلق لهذا العام"، بالإضافة إلى أن العمل "مائة دقيقة من الرعب المتواصل والمكثف".

وأشار أحد الحاضرين إلى أن الفيلم "كان مجنوناً للغاية" لدرجة أن امرأة خلفهم بدأت بالبكاء في منتصف عرضه.