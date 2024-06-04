“يحصرونني في هذا الدور”.. أنوشكا تكشف معاناتها مع المخرجين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواجدت الفنانة أنوشكا في الندوة التي عُقدت ضمن فعاليات “مهرجان جمعية الفيلم المصري”، المقام حالياً في دار الأوبرا، لمناقشة فيلم “وش في وش”، من بطولة أمينة خليل ومحمد ممدوح.

وتحدثت أنوشكا خلال الندوة فقالت إن رمّانة الميزان بالنسبة إليها هي المخرج وليد الحلفاوي، لأنها مهما اجتهدت وحاولت وسعت، فإن وليد هو المنقذ الذي لا يجعلها تقع في الحفرة، لأنها تحاول دائماً البحث عن نقاط الاختلاف.

وأضافت أن المخرجين وللأسف دائماً يسندون إليها دور الحماة المتسلّطة، هي تحاول الخروج من هذا الإطار، وكانت في البداية ستعتذر عن الدور، ولكن لولا وليد ونصائحه وتوجيهاته لما كانت غيّرت رأيها.

وأكدت أنوشكا أنها تشعر كما لو أنها داخل الرمال المتحركة بسبب الميزان بين رضا النقاد ورضا الجمهور، قائلةً: “رغم صعوبة التصوير، كنا نفكّر دائماً كيف نرضي الجمهور، ووجود كل هؤلاء الممثلين في لوكيشن واحد كان رائعاً وشكّل إضافة، فكلنا نعلم أن الكوميديا هي ميزان حساس”.