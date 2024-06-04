بعد اتّهامها بسوء معاملة حماتها.. مي عمر تردّ وتوضح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر اليوم” الذي تقدّمه سارة نخلة عبر قناة “هي”، تحدثت الفنانة مي عمر عن علاقتها بوالدة زوجها المخرج محمد سامي، النائبة صبورة السيد، حيث أكدت أنها تعتبرها والدتها الثانية، وتقف بصفّها دائماً إذا حدثت أي مشكلة بينها وبين زوجها.

وقالت مي: “معاملتي مع طنط ليس لها علاقة بمحمد، هي بالنسة لي أمي الثانية وآخذ رأيها في أمور كثيرة وتكون مهتمة جداً بحاجتي ومن أوائل الناس الذين يشاهدون أعمالي قبل أي أحد، وهذا التصرف ليس معي أنا فقط بل مع ناس كثيرين فهي تعرف كيف تحتوينا، ولو عندي مشكلة مع محمد وذهبت لها تقف معي أنا”.

وتابعت مي عمر: “أنا أخذت منها أموراً كثيرة منها أني لا أحب أن أشتكي لو حدثت أي حاجة في البيت، الصفات المشتركة بينا أننا لا نحكي أي شيء لأي أحد، ولو كان هناك مشاكل فنحكيها للناس القريبة منا اللي يحبونا بجد وليس لها مصالح أخرى، وأن أفكر جيداً قبل أي قرار حتى لا تكون قراراتي متسرعة”.

يُذكر أن مي عمر شاركت في موسم رمضان 2024 بمسلسل “نعمة الأفوكاتو” المكوّن من 16 حلقة، وهو من بطولة كل من: أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، أحمد ماجد، ولاء الشريف، ومحمود غريب.