شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع المطرب مسلم في مقر نقابة المهن الموسيقية.. الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد عبد الله رئيس لجنة التحقيقات بنقابة المهن الموسيقية قرارا بإحالة المطرب مسلم إلى الشئون القانونية للتحقيق معه يوم الثلاثاء المقبل بعد غيابه اليوم عن الحضور في مقر النقابة، بعد احيائه حفلا مؤخرا في المحلة دون تصريح، وجاء القرار : نظرا لعدم حضور المصرح له بالعمل السيد مصطفى الشهير بمسلم إلى مقر نقابة الموسيقيين ومثوله أمام الشئون القانونية للنقابة وعدم انتهاء التحقيقات حتى تاريخه بالرغم من اخطاره بميعاد التحقيق اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الخامسة وتم مد الميعاد حتى الساعة السادسة مساءا بناء على طلبه، إلا أنه لم يمتثل بالحضور في الميعاد .



وبناء عليه قرر الدكتور محمد عبد الله رئيس لجنة التحقيقات بالنقابة العامة طلبه للحضور أمام النقابة لجلسة تحقيق يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء.





وكان قد احيا مؤخرا المطرب مسلم حفلا غنائيا في إحدى مدارس المحلة بدون تصريح من نقابة المهن الموسيقية، لذا لزم استدعاؤه لمعرفة ما حدث .