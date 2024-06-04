شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شاهين يفشل فى علاقاته العاطفية بمسلسل الوصفة السحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان أحمد شاهين فى مسلسل الوصفة السحرية، بطولة شيرى عادل وعمر الشناوى، الذى من المقرر عرضه يوم 8 يونيو الجارى، على شاشة قناة dmc، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

ويجسد أحمد شاهين خلال أحداث المسلسل شخصية عز، الذي تجمعه علاقة صداقة بالفنان عمر الشناوي خلال الأحداث العمل، ويحاول مساعدته على مصالحة زوجته عند وقوع مشاكل زوجية بينهما، كما يخوض هو الأخر رحلة محاولات فاشلة للزواج.

مسلسل الوصفة السحرية يضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

مسلسل الوصفة السحرية تدور أحداثه في دراما اجتماعية مثيرة حول المشكلات الزوجية؛ فبعد زواج دينا من مالك يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها؛ فتفتحه لتجد عنوان "سنة أولى زواج"، فتظل تقرأ في سطوره بنهم ولا يمكنها التوقف، لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ دينا على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

يذكر أن أحمد شاهين شارك مؤخرا في مسلسل "صوت وصورة"، بطولة النجمة حنان مطاوع، والذي عرض قبل شهر رمضان، وشارك في بطولة العمل أيضا: نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج اروما استديوز.