شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يكشف تفاصيل حادث صدم رجل مسن اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب أحمد جمال تفاصيل الحادث اليوم على طريق الفيوم بدائرة قسم الهرم، وحقيقة الأخبار المتداولة له منذ دقائق حول الحادث .
وفي تصريحات صحفية قال جمال :" تفاجأت بعبور رجل مسن بطريق غير مخصص للعبور، ومع ذلك تفاديته لكنه تصادم مع السيارة التي توجد خلفي، فوقفت للاطمئنان عليه وتقديم الإسعافات لمساعدته"، وفي نهاية حديثه قال جمال :" فور الاطمئنان عليه تم خروجي والرجل بصحة جيدة وانا في منزلي حالياً " ٠
يذكر أن آخر أغنية طرحها أحمد جمال كانت "في بيتها".
أغنية "في بيتها" كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم.
وتقول كلمات الأغنية:
انا اكتفيت وعندي حق في القرار
وهخسرك اكيد ده انسب اختيار
مش واخده بالك ان انا عديت كتير
وكل مره بقلب الموضوع هزار
انا اكتفيت خلاص بقيت واحد جديد
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