شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يكشف تفاصيل حادث صدم رجل مسن اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المطرب أحمد جمال تفاصيل الحادث اليوم على طريق الفيوم بدائرة قسم الهرم، وحقيقة الأخبار المتداولة له منذ دقائق حول الحادث .

وفي تصريحات صحفية قال جمال :" تفاجأت بعبور رجل مسن بطريق غير مخصص للعبور، ومع ذلك تفاديته لكنه تصادم مع السيارة التي توجد خلفي، فوقفت للاطمئنان عليه وتقديم الإسعافات لمساعدته"، وفي نهاية حديثه قال جمال :" فور الاطمئنان عليه تم خروجي والرجل بصحة جيدة وانا في منزلي حالياً " ٠



يذكر أن آخر أغنية طرحها أحمد جمال كانت "في بيتها".

أغنية "في بيتها" كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم.

وتقول كلمات الأغنية:

انا اكتفيت وعندي حق في القرار

وهخسرك اكيد ده انسب اختيار

مش واخده بالك ان انا عديت كتير

وكل مره بقلب الموضوع هزار

انا اكتفيت خلاص بقيت واحد جديد