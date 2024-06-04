في ذكرى ميلاد "الساحر" .. أدوار صنعت نجومية محمود عبدالعزيز

ياسر رشاد - القاهرة - تحل اليوم ذكرى ميلاد "ساحر" السينما والدراما المصرية، النجم الكبير الرحل محمود عبدالعزيز، والذي فارق عالمنا ومازالت أعماله خالدة في وجدان جمهور الوطن العربي.

تستعرض "الخليج 365" خلال السطور التالية المسيرة الفنية الحافلة بالنجاحات لـ "الساحر" محمود عبدالعزيز :.

محمود عبدالعزيز

حياته

ولد في حي الورديان غرب الإسكندرية وكان ينتمي إلى أسرة متوسطة، تعلم في مدارس الحي إلى أن انتقل إلى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية وهناك بدأ يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بكلية الزراعة.

بداياته

بدأ "الساحر" مسيرته الفنية من خلال مسلسل «الدوامة» في بداية السبعينيات حين أسند له المخرج نور الدمرداش دوراً في المسلسل مع محمود ياسين ونيللي، ومع السينما من خلال فيلم «الحفيد» أحد كلاسيكيات السينما المصرية (1974)، وبدأت رحلته مع البطولة منذ عام 1975 عندما قام ببطولة فيلم «حتى آخر العمر».



وخلال 6 سنوات قام ببطولة 25 فيلماً سينمائياً، وخلال تلك الفترة ظل يقدم الأدوار المرتبطة بالشباب والرومانسية والحب والمغامرات.

محمود عبدالعزيز

محمود عبدالعزيز

بدأ بالتنويع في أدواره، منذ عام 1982 فقدم فيلم «العار» ورسخ محمود عبد العزيز نجوميته بعد هذا الفيلم، ونوع أكثر في أدواره فقدم دور الأب في «العذراء والشعر الأبيض».

كما قدم فيلم "تزوير في أوراق رسمية"، ثم دور عميل المخابرات المصرية والجاسوس في فيلم «إعدام ميت»، وقدم شخصيات جديدة في أفلام الصعاليك والكيف الذي حظي بنجاح جماهيري كبير.



في عام 1987 قدم فيلماً من أهم أفلامه وهو البريء، وفي منتصف الثمانينيات تقريباً قدم دوراً من الأدوار الهامة في حياته الفنية وهو دور رأفت الهجان في المسلسل التليفزيوني الذي يحمل نفس الاسم وهو من ملف المخابرات المصرية. بلغ عدد أفلامه نحو 84 فيلماً، قام فيها بدور البطولة. وقد تنوعت هذه الأفلام ما بين الرومانسية الكوميديا والواقعية.



محمود عبدالعزيز

أما عام 2004 قدم محمود عبد العزيز للشاشة الصغيرة المسلسل التلفزيوني محمود المصري والذي جسد فيه شخصية أحد كبار رجال الأعمال الذين بدؤوا رحلتهم مع النجاح من الإسكندرية.

جوائز حصل عليها محمود عبدالعزيز خلال مسيرتة الفنية :

حصل محمود عبد العزيز على العديد من الجوائز السينمائية من مختلف المهرجانات الدولية والمحلية من أهمها: جائزة أحسن ممثل عن أفلام «الكيت كات»، «القبطان»، «الساحر» من مهرجان دمشق السينمائي الدولي.



كما حصل على جائزة أحسن ممثل عن فيلم «سوق المتعة» من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



محمود عبدالعزيز

وجائزة أحسن ممثل عن فيلم «الكيت كات» من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، وحصد جائزة أحسن ممثل مشاركة مع الفنان عمار محمد حسان. في فيلم الليالي المقمرة .

وفاته

رحل ساحر الدراما والسينما عن عالمنا في يوم 12 نوفمبر 2016 بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما، ودُفن بمقابر أم جبيبة بالورديان بالقرب من منزله الذي تربّى فيه.

محمود عبدالعزيز

محمود عبدالعزيز