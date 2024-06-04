أحمد جمال يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل حادث طريق الفيوم

ياسر رشاد - القاهرة - حرص المطرب أحمد جمال على كشف تفاصيل الحادث الذي تعرض له اليوم على طريق الفيوم بدائرة قسم الهرم، وحقيقة الأخبار المتداولة له حول الحادث .

وقال المطرب أحمد جمال فى تصريحات له:" تفاجأت بعبور رجل مسن بطريق غير مخصص للعبور، ومع ذلك تفاديته لكنه تصادم مع السيارة التي توجد خلفي، فوقفت للاطمئنان عليه وتقديم الإسعافات لمساعدته"، وفي نهاية حديثه قال جمال :" فور الاطمئنان عليه تم خروجي والرجل بصحة جيدة وانا في منزلي حالياً " ٠

وكان طرح أحمد جمال مؤخرًا أغنية “فى بيتها” على قناته بموقع يوتيوب.

أغنية "في بيتها" كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم.

وتقول كلمات الأغنية:

انا اكتفيت وعندي حق في القرار

وهخسرك اكيد ده انسب اختيار

مش واخده بالك ان انا عديت كتير

وكل مره بقلب الموضوع هزار

انا اكتفيت خلاص بقيت واحد جديد

وكانت أمرت النيابة العامة بالجيزة، بإخلاء سبيل المطرب أحمد جمال بكفالة مالية؛ على خلفية اتهامه في حادث مروري على طريق الفيوم بدائرة قسم الهرم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم ومصاب على طريق الفيوم، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

انتقلت الأجهزة الأمنية مصحوبة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداها قيادة المطرب أحمد جمال بمحيط منطقة التجنيد.

الحادث أسفر عن اصطدام إحدى السيارتين بأحد المارة وإصابته بكسور متفرقة.

تحفظت الشرطة على المطرب الشاب وقائد السيارة الثانية لحين استقرار الحالة الصحية للمصاب.

وتبين من المعاينة إصابة الشخص بكدمات وسحجات حيث تم التحفظ على السيارات والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب وإخطار النيابة العامة في الجيزة التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيل المطرب بكفالة مالية.