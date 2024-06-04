ميرهان حسين تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها والجمهور يتفاعل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها وجمهورها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت "ميرهان"، مجموعة من الصور، أثناء تواجدها في أحد الأماكن السياحية الأثرية، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، بدون أي تعليق.

وأطلت ميرهان حسين، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الموف، وتميز الفستان بتصميم الفراشات ، وجاء الفستان مكشوفا من الساقين ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

وأطلت ميرهان حسين، مرتدية فستانا طويلا باللون الموف، تميز بتصميم الفراشات، مكشوفًا من الساقين.

وتفاعل جمهور السوشيال ميديا مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "كل حاجة وكل شئ عليكي جميل"، "أجمل ست مصرية"، "دي في حته تانية خالص"، "ما شاء الله على جمالك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين، كان مسلسل "مشوار الونش"، من بطولة النجم محمد رجب، محمود عبد المغني،، منة فضالي، إيهاب فهمي، وغيرهم من النجوم، وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق.

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