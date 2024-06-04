تركي آل الشيخ يواصل الترويج لفيلم "ولاد رزق 3" برعاية موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج لفيلم "ولاد رزق 3: القاضية" استعدادًا لعرضه بموسم أفلام عيد الأضحى المقبل في مصر وعدد من الدول العربية.

ونشر "تركي" إعلان جديد لفيلم "ولاد رزق 3" عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق: "برعاية GeA وموسم الرياض".

وحرص المستشار تركي آل الشيخ على تهنئة فريق عمل الفيلم احتفالا بقرب عرضه، حيث كشف "تركي" مؤخرًا عن دعم "موسم الرياض" بالعملية الإنتاجية للفيلم بمبلغ يقدر بـ 3 مليون دولار لرفع الجودة الإنتاجية ومشاهد التصوير، كما أعلن عن أن الفيلم سيحمل العديد من المفاجآت منها مشاركة الملاكم الأوكراني العالمي تايسون فيوري كضيف شرف.

تدور أحداث "ولاد رزق 3: القاضية" بعد مرور سنوات على انفصال ولاد رزق وأصبح كلا منهما له حياته الخاصة، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله عليهم مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

يذكر أن تركي آل الشيخ كشف خلال الفترة الماضية عن صندوق "Big Time" وهو صندوق استثماري برعاية الهيئة العامة للترفيه "GEA" لرفع جودة المحتوى العربي في إنتاج وتوزيع وصناعة الأفلام وسط مشاركة نخبة من ألمع وكبار النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي.

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