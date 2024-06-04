شعر أشقر وملابس غير تقليدية.. غادة عبدالرازق تظهر بـ"نيولوك" جديد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت النجمة غادة عبدالرازق جمهورها، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ونشرت "غادة" مجموعة من الصور، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وعلقت: "لا تتغير لتناسب الموضة، بل غير الموضة لتناسبك".

وظهرت الممثلة غادة عبد الرازق، في إطلالة غير تقليدية مرتدية جيب باللون الأخضر اللامع، ونسقت معها قميصًا من الجينز، مع تغيير لون الشعر لـ الأشقر بلاتيني، وارتداء حذاءً شتويًا.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الملكة غادة عبدالرازق بيليق عليها اي نيولوك"، "مذهلة كالعادة"، "قمرر ما شاء الله الطول هيبة"، "أجمل وأرقى واحده كده كده"، "يا خلاصة الجمال".

وتعود النجمة غادة عبدالرازق للظهور في السينما بعد فترة غياب طويلة في فيلم "تاني تاني"، الذي يشارك في بطولته الفنان محمود حافظ، أحمد آدم، بيومي فؤاد، محمود حافظ، ثراء جبيل، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، إسلام شوقي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف محمد نبوي وعلاء حسين وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة فيردي للمنتجين محمد عبد الحميد ووائل علي.

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