هنا الزاهد تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها.. والجمهور يعلق: "أجمل من باربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بإطلالة أنيقة وجذابة.

ونشرت هنا، فيديو عبر حسابها على موقع "انستجرام" بدون أي تعليق، وظهرت مرتدية فستان أسود قصير فوق الركبة، خطفت من خلاله الأنظار إليها.

جاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "احب براءة هنا وجمالها الكيوت"، "هنا الزاهد أجمل من باربي"، "أحمد فهمي جاله قلب ازاي يطلقك"، "بارك الله في ابتسامتك حبيبتي"، "أجمل واحدة".

وكانت آخر أعمال هنا الزاهد مسرحية "تيييت" ودارت أحداثها في إطار كوميدي حول مدرس تاريخ يعيد تفكيره من جديد في ما يقدمه للطلاب من معلومات تاريخية وذلك بسبب كلمة قالها أحد الأطفال غيرت مجري حياة الأستاذ ووجهات نظره.

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