شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة رياض: محمود عبد العزيز ساحر وتاريخ ورمز مصرى وإنسان بمعنى الكلمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة عايدة رياض، عن علاقتها بالفنان محمود عبد العزيز، فى ذكرى ميلاده، قائلة: "محمود عبد العزيز فنان عظيم، وتاريخ مصر ورمز مصر، ومصر ديما ولادة، وهو ساحر، دراما تلاقيه رومانسى تلاقيه".

وأضافت عايدة رياض، خلال مداخلة لبرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة dmc، أن الفنان محمود عبد العزيز كوميديان فريد من نوعه، وخفيف الدم وكاريزما عالية، وهو إنسان بشكل غير عادى بمعنى الكلمة، ودائما ينظر للكومبارس المتكلم، ويساعده".

تابعت عايدة رياض، محمود عبد العزيز، إنسان بسيط وروحه حلوة، ولما تشفيه تحسى إنك تعرفيه من زمان".

وتحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاد الفنان محمود عبد العزيز الذى قدم أعمال مهمة تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، واشتهر بخفة دمه التي كانت في سعادة محبيه، وسيظل فيلم الكيف من أهم الأعمال الذى قدمها فى مشواره الفنى، وقدم خلاله عدد من الجمل تستخدم فى حياتها اليومية، ونذكر عدد من الإفيهات.