شكرا لقرائتكم خبر عن مي فاروق تحيي حفلاً غنائيا في قطر .. 19 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة مي فاروق لإحياء حفل غنائي يوم 19 من شهر يونيو الجاري فى قطر، والذي يتوافق مع ثالث أيام عيد الأضحي المبارك، وتقدم من خلاله باقة متنوعة من اغانيها .

ويأتي الحفل تحت عنوان " ليلة الزمن الجميل"، حيث تشدو مي فاروق بعدد من الأغنيات والألحان الشهيرة لكوكب الشرق أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وسيد مكاوي ونجاة الصغيرة وعدد آخر من مطربي الزمن الجميل، لذلك أعدت مي بصحبة المايسترو تامر فيضي وفرقته الموسيقية برنامجا غنائيا متنوعاً بحيث ينال إعجاب الحضور بمختلف أذواقهم الفنية، كما أنها سوف تجري بعض البروفات خلال الفترة المقبلة قبل احياء الحفل.

ومن جانبها قالت مي فاروق إنها متحمسة للغاية للالتقاء بالجمهور القطري بعد غياب أكثر من عامين، حيث كانت آخر حفلاتها التي أحيتها بالدوحة عام 2022، وعبرت عن سعادتها البالغة لأحياء هذا الحفل الذي تتمنى أن يخرج في أفضل صورة وأن تكون ليلة غنائية من الطراز الفريد

جدير بالذكر أن الفنانة مي فاروق تعكف حالياً على الإنتهاء من تسجيل بعض الأغنيات الجديدة، التي سوف تطرحها خلال الفترة المقبلة على شكل " ميني ألبوم"، تتعاون خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار في مصر والوطن العربي، كما تجمع أغنيات "الميني ألبوم" بين الرومانسية والدراما والألحان الشبابية، ويعد هذا العمل هو التجربة الأولى لمي فاروق مع فكرة " الميني ألبوم"، لذلك فقد أعطته مساحة كبيرة من وقتها لاختيار الكلمات والألحان بعناية، والتي تتمنى أن ينال إعجاب الجمهور وتحقق تلك الأغنيات النجاح المطلوب .