شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سليم ضيف شرف حفل فريق بنت البلد على مسرح الجمهورية الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن الفعاليات المتنوعة للثقافة المصرية تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقة بنت البلد بقيادة المايسترو عفاف شكرى ومشاركة الفناناتين صابرين النجيلى وبسمة عطا مع ضيف الشرف عازف البيانو الشهير والموزع الموسيقى عمرو سليم وذلك فى الثامنة والنصف مساء الخميس 6 يونيو على مسرح الجمهورية.



فريق بنت البلد

يتضمن البرنامج عددا من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة منها موسيقى فاتت جنبنا - ميدلى وردة أداء عفاف شكرى ولولا الملامة أداء كارما طه كما يعزف عمرو سليم على أنغام البيانو موسيقى أول مرة تحب- تعالى أقولك وسهر الليالى، وتغنى الفرقة عيون القلب - إن راح منك يا عين- يا واد ياتقيل- ماتحاسبنيش- موعود- أكدب عليك- عبد الودود- ع اللى جرى- سوق بينا- على رمش عيونها- بهية و دارت الأيام .

يشار إلى أن فرقة بنت البلد تأسست في عام 2000 ، وهي من أوائل الفرق النسائية بمصر، وأقامت عدة حفلات بمسارح دار الأوبرا المصرية كما شاركت بمهرجان القلعة للموسيقي والغناء والعديد من المهرجانات الدولية، تعتمد الفرقة على العنصر النسائي وتضم مجموعة متميزة من العازفات اللاتى شاركن بحفلات كبار المطربين والمطربات بمصر والوطن العربي.