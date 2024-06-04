شكرا لقرائتكم خبر عن شاب مصرى يهدى ويل سميث "أسورة نوبية" والأخير يوثق الكواليس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم العالمي ويل سميث متابعيه بمقطع فيديو يوثق من خلاله تلقيه هدية من شاب مصري من النوبة، حيث كان يتناول "سميث" بعض الطعام في أحد الفنادق ليفاجئ بتلقى هدية من شاب مصرى تتمثل في "أسورة"، وسرعان ما ارتداها وسط الحاضرين وتم توجيه الشكر له.



شاب مصري يهدي ويل سميث هدية فرعونية



ويل سميث مع الهدية

وسبق وكشف ممثل أمريكى أنه طلب من الفنان العالمى كريس روك أن يسخر من اللحظة التي صفعه فيها النجم العالمى ويل سميث في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022 فى خلال فيلم Unfrosted، فى الحفل الذي أقيم في مارس 2022، صفع سميث روك على خشبة المسرح بعد أن ألقى الممثل الكوميدى نكتة عن زوجته جادا بينكيت سميث. ومن بعد الحادث، اعتذر سميث لروك، واستقال من الأكاديمية، ومُنع من حضور فعاليات الأكاديمية لمدة 10 سنوات.

وأصدر سميث لاحقًا اعتذارًا آخر على موقع يوتيوب في يوليو 2022، حيث وصف سلوكه بأنه "غير مقبول"، مضيفًا: "لم أكن أدرك، لم أكن أفكر في عدد الأشخاص الذين أصيبوا في تلك اللحظة".

وأثناء حديث الممثل في إحدى حلقات برنامج Fly On The Wall، تحدث عن مشهد أصلي أراد تضمينه في فيلمه الجديد الذى عرض على منصة نتفليكس، حيث صرح قائلا: "الشيء الآخر الذي أردت أن أفعله والذي كدت أن أفعله هو أن كريس روك سيكون مدير حفل توزيع جوائز Bowl & Spoon، وهو عرض جوائز خيالى يكرم الأفضل في حبوب الإفطار فى العمل، وقمنا بتصوير هذا المشهد بعد صفعة ويل سميث، حيث كنت سأطلب من شخص أن يأتي إلى المسرح وأطلب من كريس أن يلكمه فور وصوله".