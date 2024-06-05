شكرا لقرائتكم خبر عن آية حلمى: مسلسل دواعى السفر بيقدم رسائل مهمة وفيه مشاعر جميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة آية حلمى، فى لقاء خاص لـ"الخليج 365"، عن مسلسل دواعى السفر الذى يعرض على منصة watch it، وعن الرسائل المهمة التى يقدمها المسلسل.

وقالت آية: "المسلسل بيقدم رسائل كتير مهمة منها نحارب الوحدة والاكتئاب وكيف نتخلص منه ونلجأ لمين وفى حالات حب و صدقات بتتكون خلال الأحداث حلوة جدا، وفي مشاعر جميلة أوى في المسلسل و مبسوطة من شخصية شريفة وبتساعد اللى حوليها في أزماتهم و بحب مشهد أول مرة بتقابل فيه على " أمير عيد " بعد فترة كبيرة وبنقول فيه حاجات كتير من أحب المشاهد لقلبى".

مسلسل دواعى السفر مكون من 10 حلقات، وتعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى السفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.