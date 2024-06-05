من سجن مراكش المركزي.. إليكم جديد قضية دنيا بطمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل الفنانة دنيا بطمة محاولاتها الحصول على عفو لإخراجها من السجن، حيث تقدّمت أخيراً بطلب إلى وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، من أجل الاستفادة من العفو الملكي.

وأكدت الصحف المحلية أن الفنانة المغربية المسجونة في سجن الأوداية بمراكش بسبب قضية “حمزة مون بيبي” قد قدّمت طلباً للاستفادة من العفو الملكي الذي سيتم إصداره خلال عيد الأضحى المقبل، وإلى الآن لم يُكشف عن مصير هذا الطلب.

وبالتزامن، كشف طليق دنيا بطمة، المنتج البحريني محمد الترك أن دنيا قد تخرج من السجن قبل عيد الأضحى المبارك، وقال خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي في تطبيق “تيك توك”: “واحدة وحشتكم راح تخرج قريباً… بعد 12 يوماً ستتأكدون من الخبر… متأكد مليون في المئة”. وأضاف: “أنا ما أتكلم إلا وأنا واثق من كلامي كانت مسافرة سويسرا على أساس، وجاها العفو لتخرج”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الخبر، وحرص العديد منهم على إطلاق حملة لدعمها والمطالبة بالعفو عنها من أجل ابنتيها، متمنين خروجها من السجن في أقرب وقت.

يُذكر أن الشرطة المغربية ألقت القبض على الفنانة دنيا بطمة، في أحد أحياء مدينة الدار البيضاء، في كانون الثاني/يناير الماضي، وتم حجزها في سجن الأوداية في مراكش لقضاء محكوميتها بتهمة التشهير ببعض النجوم والإساءة إليهم.