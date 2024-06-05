خالد سرحان : أعتبر الزعيم والدي فنياً

ياسر رشاد - القاهرة - قال الفنان خالد سرحان إنه يعتبر الزعيم عادل امام والده فنياً ، ومثل أعلى له وللفنانين ، مشيراً الي أنه تعلم منه كل شي فني صحيح ، كما تعلم الالتزام بمواعيد التصوير وبما هو مكتوب في السيناريو وعشق الفن واحترام المخرج حتى لو كان في بداية مشواره .

وأوضح سرحان خلال لقائه مع الاعلامية يمنى بدراوي ببرنامج "حواديت الناس" ، أن كواليس أعمال الفنان الكبير عادل امام جادة وهادئة ولا يوجد بها "تهاون أو تهريج" ، هو يأتي قبل بدء التصوير بوقت كاف ، ويبدأ في مذاكرة مشاهده حتى تبدأ عمليات التصوير ، مؤكداً ان هناك علاقة قوية وممتدة تربطه بالزعيم وأسرته فهو صديق أولاده ويتصل به وبهم دائماً ، وحضر عيد ميلاد الزعيم في العام الماضي .

وخلال الحلقة قال الفنان حمادة هلال في مداخلة هاتفية أن خالد من نجوم الصف الاول ودوما موجود ، وهو صاحب شخصية رائعة ، كما يعتبره من الفنانين القلائل الذين يسعون دائماً للنجاح والتميز ، مؤكداً أنه يعتبر خالد بمثابة اخ وصديق ، وبالنسبة له هو من الناس "اللي أحب افضفض معاه" ، وهو من مؤسسي مسلسل "المداح" وله بصمته الرائعة والواضحة في العمل .

فيما قال خالد عن حمادة هلال أن أجواء العمل معه رائعة للغاية ، حيث جاءت كواليس "المداح" ممتازة وخاصة أن حمادة متدين ومحب لال البيت .

وعن أجمل تجاربه الفنية قال خالد أن مسلسل "خيانة عهد" من أفضل التجارب بالنسبة له ، فيما اشار إلى أن مسلسلات الاجزاء تعد بالنسبة له التزاماً أخلاقياً لا يستطيع الاعتذار عن المشاركة فيها ، وخاصة مع نجاح هذه الاجزاء ، لانه لو اعتذر عن المشاركة في جزء جديد من عمل قدمه ، فهذا معناه أن العمل من الممكن أن يتم الغاؤه وفي هذه الحالة سوف يحدث ضرر كبير لكل المشاركين بهذا العمل .

وعن المسرح قال أنه يؤمن بمقولة "اعطني مسرحاً جيداً اعطيك شعباً عظيماً" ، وتمنى أن تضئ جميع مسارح مصر من جديد ، وفيما يخص تجاربه مع الاعمال الاذاعية قال أنه يعشق الاذاعة ويرأها تدريب جيد لأي فنان، فالممثل يعتمد على صوته فقط في توصيل مشاعر وأحاسيس الشخصية التي يجسدها ، وهذا أمر صعب ومثير للغاية ، وتذكر أنه في احدى المرات كان مرتبطاً بالتصوير ، وعرض عليه مسلسل اذاعي وعجبته الفكرة كثيراً ووافق عليها ، وقال ضاحكاً : " اخدت واحد فول واحد طعميه وشوطت 30 حلقة إذاعية في يوم واحد" .

وعن والده الكاتب سمير سرحان قال أن كتبه يتم تدرسيها في كلية الاداب جامعة القاهرة ، ورغم ذلك كان يعترض على دخوله مجال الفن في بداية مشواره ، ولم يتدخل مطلقاً في بداية عمله بالفن ، وبعد نجاحه بدأ يشجعه على مواصلة طريقه بالتزام وصدق.

وعن ارتباطه بالسوشيال ميديا قال خالد أن مواقع التواصل الاجتماعي بها كل شئ والمهم كيف يتعامل الانسان معها بالشكل الايجابي .

ورداً على سؤال حول رأيه في مصطلح السينما النظيفة ، قال ضاحكاً : " مفيش سيما مغسوله برابسو" ، الفن فن والسينما سينما ، ويبقى الفن دائماً قوة ناعمة وله دور كبير في تنوير وإمتاع الشعوب .

وفيما يخص توصيفه بأنه فنان كوميدي ومؤخراً بدأ يتجه لتجسيد ادوار اخرى متنوعة ، قال أن السوق هو الذي يضع الفنان في أدواره ، وكل فنان يسعى والباقي بأتي بتوفيق ربنا ، مشيراً إلى انه يعمل كممثل منذ أكثر من 25 عاماً ، ومازال لديه أفكار وطموحات يتمنى تحقيقها .

وفي النهاية قدم خالد التهنئة للنادي الاهلي بحصوله علي بطولة افريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه ، قائلاً : "انا اهلاوي ومش عارف بطولاته كام من كترها ، لكن أكيد البحر بيحب الزيادة"