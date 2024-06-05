حمو بيكا يهدي زوجته سيارة قيمتها 6 ملايين جنيه .. "اعرف نوعها"

ياسر رشاد - القاهرة - فاجأ مؤدي المهرجانات حمو بيكا، زوجته في عيد ميلادها، بهدية فارهة قيمتها حوالي 6 ملايين جنيه، وهي سيارة ماركة “بورش” موديل العام الحالي.

عيد ميلاد زوجة حمو بيكا

احتفلت زوجة حمو بيكا، بعيد ميلادها وسط حضور عدد من الأقارب والأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه.

حمو بيكا وزوجته

حمو بيكا وزوجته

أزمة حمو بيكا ونور التوت

وكان حمو بيكا، حرر بلاغا ضد مؤدي المهرجانات نور التوت، في قسم شرطة العجوزة، صباح اليوم أمس الثلاثاء، يتهمه خلاله بالتشهير والسب .

وذكر حمو بيكا في البلاغ الذي قدمه ضد نور التوت أن الأخير قام بشتمه وسبه وتعمد الإساءة لسمعته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اتهامه بسرقة حصيلة أعمال فنية في قناته على يوتيوب، وذلك بإجمالي مبلغ 200 ألف دولار.

حمو بيكا وزوجته

وكان “بيكا” كشف خلال تصريحات متلفزة عن أزمة كبيرة مر بها مع زوجته كادت تُنهي قصة الحب بينهما، وذلك بعد سماعها حديثًا له في سيارته الخاصة قائلًا: حصل مشكلة بيني وبين زوجتي في العربية لأنها سمعتني وأنا بقول في التليفون السهرة كانت حلوة، بس البنات دي مكنتش تبعي ولا كانوا في عربيتي كانوا تبع صحابي، وأنا مابحبش وجود البنات في حياتي، والحمد لله علاقتنا مافيهاش مشاكل كتيرة.

وأضاف حمو بيكا: "مكنتش بتكلم في حاجة، بس زوجتي من حقها تزعل طبعًا، ومافيش عندي بنات يركبوا معايا السيارة، ومش بحب الموضوع دا".

أثارت زوجة الفنان حمو بيكا جدلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أول ظهور لها بعد الولادة وارتدائها ذهبًا بشكل مبالغ فيه، حيث ارتدت سلسلة كبيرة وغوايش وخواتم كبيرة جدًا، وملابس باللون الأبيض المرصع بالتطريزات والريش.

حمو بيكا وزوجته

حمو بيكا وشاكوش في مرمى النيران بسبب أغنية

كشف أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، أن مؤديي المهرجانات حمو بيكا، وحسن شاكوش، متورطان في تقديم عمل خادش للحياء على خلفية طرحهما أغنية "تحت السرة"، موضحا أنهما يواجهان تهمة التحريض على الفسق والفجور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة “الحدث اليوم”، الخميس، أن مؤديي المهرجانات تعدوا كل الحدود في الإباحية والإجرام.

وأوضح أن حمو بيكا طرح أغنية أخرى عقب تقديمه بلاغ ضده بسبب أغنية "تحت السرة"، وكأنه يوجه رسالة لمنتقديه معقبا: "حمو بيكا عايز يذبح أي حد ينتقده بالسكينة".

وكشف أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب تفاعلت بشكل كبير مع البلاغ، ووعدت باتخاذ كل الإجراءات القانونية خلال الساعات المقبلة.

وذكر أن نصوص قانون مكافحة الدعارة واضحة بشأن عقوبة كل من يحرض على الفسق والفجور وبالتالي تحول مؤدي المهرجانات إلى قوادي المهرجانات.