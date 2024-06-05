"ماكليمور" يواصل دعم القضية الفلسطينية من حفله الغنائي في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل المطرب الأمريكي العالمي "ماكليمور" دعم القضية الفلسطينية بجولته الغنائية التي بدأها مؤخرًا بعدد من الدول الأوروبية.

وأحيا "ماكليمور" حفلًا غنائيًا في ألمانيا أمس الاثنين وسط حضور جماهيري ضخم، ونشر صور من الكواليس عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وظهر "ماكليمور" فور صعوده على المسرح وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية، إلى جانب العلم الفلسطيني الذي زين إطلالته وكتب عليه: "حرروا فلسطين"، وعلق "ماكليمور" على حفله قائلا: "شكرًا ألمانيا على هذه الأمسية، يا لها من ليلة".

كما أوضح "ماكليمور" بالصور دعم عدد كبير من جمهور الحفل للقضية والشعب الفلسطيني، وظهر أحدهم وهو يحمل العلم الفلسطيني.

وأحيا "ماكليمور" مؤخرًا حفلًا غنائيًا في باريس، وظهر وهو يرتدي وسام يحمل العلم الفلسطيني على صدره، إلى جانب جمهور الحفل الذين ظهروا وهم يحملون الأعلام الفلسطينية، كما أحيا حفلًا في أستراليا بمدينة "بيرث" وظهر مرتديًا "الكوفية الفلسطينية".

وكشف "ماكليمور" عن أغنيته الجديدة بعنوان "Hind’s Hall" التي هاجم خلالها السياسات الأمريكية في التعامل مع التظاهرات الطلابية في الجامعات وقمعهم بسبب مطالبتهم بوقف المجازر ضد شعب غزة من قبل الكيان الصهيوني، كما أكد "ماكليمور" أن أرباح الأغنية تعود أرباحها لوكالة أونروا".

وشارك "ماكليمور" في شهر نوفمبر الماضي بأحد التجمعات المؤيدة للقضية الفلسطينية في العاصمة واشنطن وقال: "طلبوا مني التزام الصمت، طلبوا مني إجراء بحثي، لأن الأمر معقد جدًا بحيث لا أستطيع أن أقول شيئًا أليس كذلك؟، أن ألتزم الصمت في هذه اللحظة، في الأسابيع الماضية قمت ببعض الأبحاث، لا أعرف ما يكفي لكني أعرف بأن هذه إبادة جماعية، نحن صامتون نحن متواطئون وطبعًا نحن بحاجة إلى أن نكون صوت من لا صوت لهم، وهذا النظام العنصري الذي نراه أمامنا مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي وها نحن هنا، حرة حرة فلسطين حرة".

ماكليمور هو مغني راب وهيب هوب أمريكي من أصول إيرلندية ولد في 19 يونيو 1983 بمدينة سياتل في ولاية واشنطن الأمريكية، بدأ مشواره الغنائي عام 2000 وصدر له العديد من الأغاني على طريقة الكليبات وحققت له شهرة واسعة حول العالم كان أشهرها أغنية "Thrift Shop" و"Can't Hold Us".

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