فيديو| كواليس مقابلة ويل سميث لشاب مصري أهداه "سوار" نوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يواصل الممثل العالمي ويل سميث الترويج للجزء الرابع من سلسلة الأكشن خاصته "Bad Boys" المقرر طرحه بدور العرض الأمريكي والعالمي الجمعة 7 يونيو.

ونشر "سميث" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلاله وهو يروج لفيلمه الجديد بأحد الدول العربية، وأوضح "سميث" مقابلته لشيف مصري يدعى "مشتاق" وقام الأخير بإهداء "سميث" سوار نوبي وسط سعادة ويل سميث بالهدية.

وقام الشاب المصري بمحادثة "ويل سميث" وقال: "هل تقبل مني هدية بسيطة؟"، وأعرب "مشتاق" عن سعادته بمقابلة "ويل سميث"، ولاقت الهدية إعجاب "سميث"، واستكمل "مشتاق": "هذه الهدية من جنوب مصر"، ليعلق "سميث" منبهرًا: "من جنوب مصر، شكرًا لك"، وأضاف "مشتاق": "هذا السوار يرمز للأصالة، وأنا مصري نوبي".

وقام "سميث" مؤخرًا بزيارة دبي ونشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حسابه الرسمي على نفس التطبيق وظهر أثناء تواجده على متن إحدى الطائرات مع عدد من مؤثرين مواقع التواصل الاجتماعي العرب وعلق: "واحدة من أفضل مميزات السفر هو التحدث إلى المبدعين حول العالم بشأن تقديمهم وإلهاهم وتحدياتهم.

تدور أحداث الجزء الرابع من سلسلة "Bad Boys" حول الضابط مايك لاوري والضابط ماركوس برنيت اللذان يخوضان تجربة جديدة في محاولة القبض على إحدى العصابات الخطرة وسط العديد من المطاردات والمناوشات.

يذكر أن ويل سميث يشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثاني لفيلم "I am Legend"، وفيلم السيرة الذاتية "The Council" ويجسد خلاله شخصية المجرم وتاجر المخدرات الأمريكي نيكي بارنز.

اقرأ أيضا:

"أهل الكهف لعلها عبرة".. أزمات واجهت الفيلم قبل عرضه في عيد الأضحى

أول تعليق من الموسيقيين على اتهامات عدوية شعبان عبد الرحيم لـ رضا البحراوي