"خايف من مي عمر".. محمد سامي ينشر مقطع فيديو ويعلق: سلوكها بقى غريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعرب المخرج محمد سامي عن قلقه من زوجته الفنانة مي عمر عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي "إنستجرام".

وظهر "سامي" وهو يعلق على خوض الفنانة مي عمر عدد من التدريبات الشاقة من أجل مشاهدها بفيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وعلق "سامي": "أنا بقيت خايف جدًا، كل يوم بشوف حاجة غريبة جدًا في البيت، وبقيت خايف من مي جدًا مش فاهم، هي بتتمرن عشان فيلم الغربان كل يوم جايبة الروس دول بتتمرن وماسكة سيوف، حتى سلوكها بقى غريب جدًا بقت مخيفة طب أتعامل معاها ازاي؟".

تدور أحداث فيلم "الغربان" في إطار تشويقي أكشن عن الحرب العالمية الثانية وتحديداً عام 1941 ومعركة رومل في العلمين وتم تصوير عدد من المشاهد الخارجية للفيلم بعدد من الدول الأوروبية منها روسيا قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مؤخراً ومن المقرر عرض الفيلم بموسم الصيف المقبل.

وكان آخر تعاون بين المخرج محمد سامي والفنانة مي عمر بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض بالنصف الأول لموسم دراما رمضان هذا العام وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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