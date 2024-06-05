نبيل الحلفاوي يكشف عن اقتراحه لاسم نادي الأهلي الجديد في الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

شارك الفنان نبيل الحلفاوي بأحد الاستطلاعات على تطبيق "X" بشأن اختيار اسم نادي الأهلي الجديد المقرر أن يتم افتتاحه مساء اليوم الثلاثاء في الشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من اللاعبين والإعلاميين الرياضيين.

وأعاد "الحلفاوي" نشر الاستطلاع عبر حسابه الرسمي على نفس التطبيق وعلق: "الاسم الذي اقترحته منذ أكثر من عام"، وأرفق مع التعليق اللينك الخاص باقتراحه لاسم استاد النادي الأهلي الجديد وهو: "ستاد القلعة الحمراء، Red Castle Stadium، رد كاسل".

وحرص "الحلفاوي" على تهنئة النادي الأهلي بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه وعلق: "للمرة الثانية عشر يحلق نسر الأهلي المصري في سماء أفريقيا ويستقر على أعلى قمة فيها مؤكدًا زعامته للكرة الأفريقية متوجًا بأربعة وأربعين لقبًا أفريقيا، راصدًا السوبر المصري ليكون الخامس والأربعين إن شاء الله".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على مباريات كرة القدم بشكل عام وعلى مباريات النادي الأهلي والمنتخب المصري بشكل خاص نظراً لانتمائه الكروي للنادي الأهلي وتعليقه على مباريات الفرق المصرية بشكل عام، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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