دعمت الشعب الفلسطيني ورشحت للمشاركة في جيمس بوند.. معلومات عن أنجلينا جولي في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تحتفل الممثلة والمنتجة الأمريكية أنجلينا جولي بعيد ميلادها اليوم 4 يونيو وتتم عامها الـ 49 هذا العام.

وتعد "أنجلينا" من أشهر الممثلات في هوليوود ورشحت وفازت بالعديد من الجوائز العالمية، إلى جانب مشاركتها بالعديد من الأنشطة الخيرية والخدمات الإنسانية كونها سفيرة نوايا حسنة للمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وقامت بزيارة العديد من الدول العربية والأفريقية خلال السنوات الماضية منها لبنان والكونغو.

وإليكم 10 معلومات عن أنجلينا جولي في عيد ميلادها:

1- دافعت عن الشعب الفلسطيني ضد مجازر الكيان الصهيوني مؤكدة عن عدم وجود أي مبررات لقتل المدنيين في غزة.

2- بدأت كعارضة أزياء في العمر الـ 14.

3- دائمًا ما تهدي جوائزها لوالدتها نظرًا لتعلقها بها منذ الصغر.

4- تجسد شخصية المغنية اليونانية ماريا كالاس بفيلم جديد يعرض خلال الفترة المقبلة.

5- تقدر ثروتها بـ 120 مليون دولار وفقًا لموقع "Celebrity Net Worth".

6- رشحت للمشاركة كبطلة بفيلم جيمس بوند "Casino Royale" عام 2006.

7- تزوجت من الممثل براد بيت في 14 أغسطس 2014 وانفصلت عنه في 19 سبتمبر 2016.

8- كانت مرشحة للمشاركة بفيلم "The Devil’s Wears Prada" وذهب الدور في النهاية للنجمة ميريل ستريب.

9- أجرت عملية إزالة المبيضين للوقاية من سرطان المبيض المنتشر في عائلتها في 2013.

10- تشارك كمخرجة وفي العلمية الإنتاجية لفيلم الدراما "Without Blood" بطولة النجمة سلمى حايك والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.