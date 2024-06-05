ريهام حجاج تكشف حقيقة اعتزالها التمثيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

ردت الفنانة ريهام حجاج على ما أثير في الساعات القليلة الماضية، حول اعتزالها التمثيل والتفرغ للإنتاج السينمائي.

ونشرت ريهام حجاج صورة خبر مأخوذ عن أحد المواقع اللبنانية الشهيرة عبر ستوري حسابها بموقع "انستجرام"، والذي جاء بعنوان "ريهام حجاج تعتزل التمثيل وتتفرغ للإنتاج السينمائي"، وعلقت قائلة: "ياريت تنشروا عن اللي بيحصل في غزة ربع نشركم للإشاعات الغلط".

وخاضت ريهام حجاج في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "صدفة"، بمشاركة رحاب الجمل، عصام السقا، خالد الصاوي، سلوى خطاب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، وإشراف عام محمد سليمان، ويعد التعاون الرابع الذي يجمع النجمة ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة.

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