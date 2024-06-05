"كل سنة وإنتي حبيبتي وصاحبتي"..حمو بيكا يحتفل بعيد ميلاد زوجته شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفل مؤدي المهرجانات حمو بيكا، بعيد ميلاد زوجته شمس.

ونشر "بيكا" صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على موقع "انستجرام"، وعلق: "حب حياتي (شمس المجرة) ، كل سنة وأنتي طيبة يا ست البنات وعقبال مليون سنة وأنتي جنبي حبيبتي وبنتي وصاحبتي وكل دنيتي أم تاج (بعشقك وبموت فيكي يا ست البنات)".

يذكر أن مؤدي المهرجانات حمو بيكا حرر محضرًا ضد زميله "نور التوت" يتهمه بالتشهير به، والتشكيك في نزاهته المالية، والخروج في بث مباشر عبر "فيسبوك" يتهمه بالاستيلاء على حقوقه المالية نظير تعاون فني سابق بينهما.

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