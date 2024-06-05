أحمد السعدني يحتفل بتخرج نجله ونيللي كريم في البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد السعدني

احتفل الفنان أحمد السعدني يتخرج نجله "عبدالله"، ونشر صور من الاحتفال عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق عليها: "رجلي".

أحمد زاهر

نشر الفنان أحمد زاهر صور جديدة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلالها وهو يستمتع بعطلته الصيفية.

أمينة خليل

نشرت الفنانة أمينة خليل أحدث صور لها على "السوشيال ميديا" وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جذابة خطفت بها الأنظار.

غادة عبد الرازق

خضعت الفنانة غادة عبد الرازق لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة مختلفة لاقت إعجاب متابعيها.

محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه صور جديدة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلالها وهو يلتقط عدد من الصور بطريقة "السيلفي".

مروة الأزلي

نشرت الفنانة مروة الأزلي صور جديدة لها على حسابها "انستجرام"، وظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

ميرنا جميل

خضعت الفنانة ميرنا جميل لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها على حسابها "إنستجرام"، وظهرت ميرنا وهي ترتدي فستان أنيق سحرت به الأنظار وحاز على إعجاب متابعيها.

ميرهان حسين

خضعت الفنانة ميرهان حسين لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها على حسابها "إنستجرام"، وظهرت "ميرهان" بفستان جذاب وسط إعجاب متابعيها.

نهى عابدين

نشرت الفنانة نهى عابدين صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وظهرت "نهى" وهي ترتدي إطلالة كاجوال لاقت إعجاب متابعيها.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، وكان الصورة خلال استجمامها في البحر.