درة تظهر بإطلالة جذابة رفقة زوجها في أحدث ظهور لهما والجمهور يعلق (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



شاركت الفنانة التونسية درة ، جمهورها بعض الصور الجديدة لها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها رفقة زوجها.

ونشرت "درة" مجموعة من الصور، عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود، رفقة زوجها الذي حرص على الظهور، مرتديا بدلة سوداء، وحذاء بنفس اللون.

وتفاعل نجوم الفن أبرزهم دارين حداد، إنجي علاء، مع الصور وعلقوا بـ إيموشن "القلب"، كما كتبت الفنانة دنيا عبدالعزيز: "ربنا يحميكم حبيبتي"، بينما علقت نسرين أمين وكتبت: "حبايبي".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جميلة بطلتك وضحكتك وطيبة قلبك يا حبيبتي"، "ربنا يخليك ليا بعض يارب حبيبتي درة"، "أحلى وأجمل كابل في مصر درة و هاني سعد"، "ربي يحميكم ويملأ أيامكم بالسعادة وقلوبكم بالحب والهنا".

يذكر أن، درة شاركت في موسم دراما رمضان 2023، بـ مسلسل "الأجهر"، وغابت عن التواجد بموسم رمضان 2024.

"الأجهر" بطولة عمرو سعد، سيد رجب، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أنوشكا، عارفة عبد الرسول، أحمد صفوت، أحمد مجدي، نور النبوي، مصطفى أبو سريع، وإخراج ياسر سامي.



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