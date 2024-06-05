شكرا لقرائتكم خبر عن شذى حسون تطرح كليب "بنادى عليك" بتوقيع بتول عرفة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المطربة العراقية شذى حسون لطرح أغنية "بنادى عليك" باللهجة المصرية، على "يوتيوب" ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الأربعاء، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج بتول عرفة.

أغنية "بنادى عليك" للمطربة العراقية شذى حسون، من كلمات فاضل الراوي، وألحان محمد مصطفي، وتوزيع هشام محمد، والكليب من إخراج بتول عرفة.

وطرحت الفنانة العراقية شذى حسون، مؤخراً، أغنية باللهجة المصرية بعنوان "على ما أظن" على "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان بهاء عبد الهادى، توزيع زووم، والكليب من إخراج زياد خوري.

وطرحت المطربة شذى حسون، مؤخراً أغنية بعنوان "حلم عمري" على "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات حسام سعيد، محمد زعفراني، توزيع تيام طارق، والكليب من إخراج فادى حداد.

وكانت شذى حسون والمطرب فوديل، قد طرحا ديو غنائى جديد بعنوان "مون آمور" عبر مواقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات سمير المجارى، وتوزيع رشيد محمد على.

وتم تصوير أغنية "مون آمور" في لبنان تحت إدارة المخرج زياد خورى، وجاءت الأغنية باللهجة المغربية، ومن ألحان فوديل.