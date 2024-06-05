تفاصيل حفل إليسا القادم في لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد النجمة إليسا، لإحياء حفلًا غنائيًت يوم السبت 22 يونيو الجارى في لبنان، ومقرر أن تقدم باقة من أجمل أغاني القديمة والحديثة، إضافة إلى ألبومها الجديد .

طرحت إليسا ألبومها الجديد "أنا سكتين" المكون من 12 أغنية، وقد أجلت إليسا طرحه أكثر من مرة.

وكتبت إليسا رسالة لجمهورها، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "لقد كان هذا الألبوم بمثابة عمل حب والتغلب على تحديات لا حصر لها على طول الطريق قبل طرحه، كل ما كنت أتمناه أن أشارككم فرحتى بالألبوم لنحتفل معا".



وأضافت: "الألبوم ميخصنيش أنا لوحدى بس لكن يخص كل روح اشتغلت من قلبها وبجهد فى الألبوم، ولكل معجب أنتظره بصبر، فى النهاية الأشياء الجيدة تأتى لأولئك الذين ينتظرون، أخيرا ألبومى نزل ومتوفر على كل المنصات الموسيقية".

صناع ألبوم إليسا



بتمايل على الـ BEAT " كلمات وألحان عزيز الشافعي توزيع أمين نبيل.

“أنا سكتين" كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور توزيع أحمد إبراهيم

"فرحانة معاك" كلمات نادر عبد الله، ألحان Ghokhan Ors توزيع أحمد إبراهيم

"كله وهم" كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري.

"العقد" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى توزيع جلال حمداوي.

"شو كان بيمنعك" كلمات وألحان مروان خوري توزيع عمر صباغ.

"النظرة الأولى" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى توزيع جلال حمداوي

"من أول السطر" كلمات أسامة مصطفى، ألحان سامر أبو طالب توزيع جلال حمداوي.

"نظرات" كلمات صابر كمال، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي.

"حلالي" كلمات نادر عبد الله، ألحان أحمد زعيم، توزيع أحمد إبراهيم.

"حظي ضحكلي" كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري.

"خوليو وفيروز" كلمات وألحان وتوزيع محمد رحيم.

وكانت أحيت النجمة اللبنانية إليسا لإحياء ثالث حفلات جولتها الغنائية في أمريكا، 19 أبريل الماضي في ميامي، وذلك بعد تألقها بحفلها الأول بمدينة ديترويت بولاية ميشيجان الأمريكية، وحفلها الثاني في لوس أنجلوس.

وشهد ألبوم النجمة إليسا عدة أزمات منذ العام السابق، حيث كان من المقرر أن يتم طرحه فى نهاية عام 2022، عقب انتهاء كأس العالم، لكنها واجهت أزمات مع شركة التوزيع وغيرها من المشاكل، لتستقر على طرحه فى شهر أكتوبر الماضى، لكن لم تسنح لها الفرصة بعد تعرض غزة لهجمات غاشمة من جيش الاحتلال الصهيونى لتقرر تأجيله مرة أخرى لحين استقرار الأوضاع.