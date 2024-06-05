شكرا لقرائتكم خبر عن عازف التشيلو عماد عاشور فى بيت الغناء العربى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم بيت الغناء العربى، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الاستاذ الدكتور وليد قانوش، أمسية جديدة من أمسيات "مقامات" الشهرى، وذلك فى الثامنة مساء الخميس (6 يونيو)، حيث يستضيف الصالون المايسترو وعازف آلة التشيلو د.عماد عاشور، والذى يتحدث عن مشواره مع الموسيقى، واختياره لآلة التشيلو وكيف تحولت بين أنامله إلى لعب دور المطرب والمطربة من خلال غناء الآلة للحن الرئيسى فى أى عمل فنى يقوم بأدائه، كما يتناول اللقاء الحديث عن جماليات آلة التشيلو ودورها فى الموسيقى العربية.



عماد عاشور

يتخلل الصالون فقرات غنائية يقدمها المطرب عمرو عادل (الفائز بالجائزة الأولى لمسابقة الصوت الذهبى) وفرقته الموسيقية.. الذى يقدم مجموعة مختارة من أشهر الأغنيات للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ والموسيقار محمد عبد الوهاب وآخرين منها: سواح، كامل الاوصاف، كل ده كان ليه، ليا عشم وياك ياجميل، حلوين من يومنا والله وعنابي.

جدير بالذكر أن صالون "مقامات" هو تعاون بين إذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية وبين بيت الغناء العربي، فكرة الصالون للفنان القدير الراحل محسن فاروق، وتعده وتدير الحوار الاذاعية والناقدة الفنية د. ايناس جلال الدين