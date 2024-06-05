تعرف على موعد عرض "Anora" الفائز بالسعفة الذهبية في السينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت "Neon" الشركة المنتجة لفيلم الدراما والكوميديا "Anora" الحائز على "السعفة الذهبية" كأفضل فيلم بفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 77 هذا العام التي أقيمت بشهر مايو الماضي، عن موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائي.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة على "انستجرام"، صورة من كواليس فوز الفيلم بـ "السعفة الذهبية" من حفل ختام المهرجان وعلقت: "الفيلم الحائز على السعفة الذهبية أنورا للمخرج شون بيكر وبطولة ميكي ماديسون سيعرض في السينمات 18 أكتوبر".

وشارك الفيلم ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان وسط منافسة شرسة بين 21 فيلمًا سينمائيًا من مختلف أنحاء العالم، وتسلم الجائزة مخرج الفيلم شون بيكر الذي عبر عن سعادته بالفوز بجائزة "السعفة الذهبية" لأول مرة بمسيرته الإخراجية.

تدور أحداث فيلم "Anora" في إطار كوميدي حول راقصة تعري من بروكلين تتزوج من أحد الأشخاص، ويتعرض زواجها للتهديد عندما يسافر والدا زوجها إلى نيويورك لفسخ الزواج.

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