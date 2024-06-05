فن ومشاهير

على الحجار وعبد الباسط حمودة وعلى الهلباوى أبرز حفلات الساقية فى يونيو

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القاهرة - سامية سيد - تقدم ساقية عبد المنعم الصاوى هذا الشهر برنامجا مميزا ومتنوعا لروادها فى مقدمته النجم على الحجار، الذى أصبح من أعمدة النجوم الذين يحافظون على المشاركة بصفة شبه مستمرة وحفلته يوم الأربعاء الموافق 26 يونيو الجارى، ويأتى حمكدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة من أهم حفلات هذا الشهر، وتقام حفلته يوم الخميس الموافق 20 يونيو.

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 على الحجار
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عبد الباسط حمودة
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ابو شعر 

 

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 عامر التونى 

كما يجد الإنشاد الدينى مكانته في هذا البرنامج ويتمثل في ثلاث حفلات الأولى يحييها فريق أبو شعر السورى يوم  الجمعة الموافق 7 يونيو الجارى، ثم حفل فريق الحضرة يوم الجمعة الموافق 14 يونيو ثم حفل المنشد على الهلباوى يوم الجمعه الموافق 28 يونيو وأخيرا حفل عامر التونى يوم السبت الموافق 29 يونيو، كما يلتقى الشاعر فارس قطرية بمحبيه يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو ومن الحفلات المتنوعة نجد فريق طبلة الست يوم الجمعة 21 يونيو.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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