شكرا لقرائتكم خبر عن جنا عمرو دياب تبحث عن النجومية بأغنية جديدة تطرحها قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث جنا دياب ابنة الهضبة عمرو دياب عن طريق النجومية فى عالم الغناء، حيث كشفت عن تسجيلها أغنية جديدة تنوى طرحها يوم 7 يونيو، وشاركت ابنة الهضبة مقطع فيديو من كليب أغنيتها الجديدة عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام وعلقت قائلة: "أغنيتي المنفردة الأولى escape plan متاحة في كل مكان يوم 7 يونيو، إذا كنت تريد أن تكون أول من يستمع إلى ذلك الحين انتظروني".



بوست جنا دياب

كانت جنا قد شاركت والدها الغناء فى أغنية "جميلة" من ألبومه "سهران"، وذلك فى أول تعاون بينهما فى الغناء والتلحين، فى أغنية "جميلة"، وقدمت مقطعا باللغة الإنجليزية بها، وهي من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وجانا عمرو دياب.