شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الـ18 لوفاة الفنانة الكبيرة هدى سلطان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل، اليوم الأربعاء، الذكرى الـ18 على رحيل الفنانة الكبيرة هدى سلطان، التى رحلت عن عالمنا 5 يونيو عام 2006، عن عمر ناهز 81 عاماً، بعد صراعها مع مرض السرطان، تاركة ورائها العديد من الأعمال الفنية الغنائية والسينمائية والدرامية.

ولدت هدى سلطان 15 أغسطس 1925 بمحافظة الغربية، وكانت الثالثة بين 5 أبناء أكبرهم شقيقها الفنان محمد فوزى الذى يكبرها بـ7 أعوام، وتلته شقيقتهما الفنانة هند علام، وحفظت القرآن الكريم كاملا فى صغرها بكتاب قريتها، ومع مرور الوقت نمت لديها هواية الغناء والتلاوة، وازداد طموحها لاحتراف الغناء فى القاهرة مثلما فعل قبلها شقيقها محمد فوزى.

وعند قدومها إلى القاهرة وطلاقها من زوجها الأول محمد نجيب، ساعدها شقيقها في دخول مجال الفن والتعرف على الفنانين والشعراء والموسيقيين، من خلاله، وبدأت ممارسة هوايتها بالغناء في حفلات أعياد الميلاد والخطوبة والزواج.

ثم درست على يد الملحن أحمد عبد القادر الذي اعتمد عليها كمطربة فى الإذاعة، وبعدها بدأت مشوارها الفني في مجال السينما وشاركت في الكثير من الأفلام، منها: "امرأة في الطريق"، "السكرية" عن رواية نجيب محفوظ بالاسم نفسه و"جعلوني مجرماً" للمخرج عاطف سالم و"فتوات الحسينية" و"الابن الضال" "بدور" و"بورسعيد" و"سوق السلاح"، وغيرها، وكان أخر ظهور سينمائي لها فيلم "من نظرة عين" مع النجمة منى زكى.

كما أدت العديد من الأدوار في الدراما التليفزيونية من أهمها "زينب والعرش" و"أرابيسك" و"زيزينيا" و"الليل وآخره" و"الوتد" و"ليالي الحلمية" و"رد قلبي" و"زي القمر" و"للثروة حسابات أخرى". وكان آخر مسلسلاتها "سلالة عابد المنشاوي" لا يابنتى العزيزه.

وعلى خشبة المسرح قدمت الفنانة الراحلة الكثير من المسرحيات كان من أبرزها "وداد الغازية" و"الحرافيش" و"الملاك الأزرق" و"بمبة كشر" و"سيد درويش"، ومن أهم مسلسلاتها الوتد وعلي الزيبق، ورحلت عن عالمنا عام 2006، تاركة أرشيفا كبيرا من الأعمال الفنية على مستوى السينما والدراما التليفزيونية والمسرح والغناء.