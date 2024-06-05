شيلوه جولي لم تُخبر براد بيت أنها أسقطت اسمه… وهذا ردّ فعل الممثل

يمر براد بيت بوقت عصيب مع عائلته. فعلاوة على التوتر الذي يتقاسمه مع زوجته السابقة، أنجلينا جولي، التي انفصل عنها في عام ٢٠١٦، أضافت ابنته شيلوه الآن المزيد من التوتّر.

شيلوه التي بلغت الثامنة عشرة من عمرها في مايو/أيار الفائت، قررت اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمحو الاسم الأخير لوالدها، “بيت”، من اسمها. الآن أصبحت ببساطة شيلوه جولي.

يقال إن نجم هوليوود وبطل أشهر الأعمال منها “Meet Joe Black” و”Seven” و”Troy” و”Ocean’s Eleven” و”Fight Club” منزعج للغاية مما حدث.

وقال مصدر مقرّب من براد بيت لمجلة بيبول: “إنه متألم ومنزعج، لأن خسارة أولاده ليس بالأمر السهل بالنسبة له. إنه يحب أولاده ويفتقدهم، الأمر كله محزن للغاية”.

“إنه يركز على الحصول على أفضل علاقة مع أطفاله منذ الطلاق.”

وتابع المصدر تفاصيل العلاقة بين بيت وشيلوه “لم يكن براد بيت أكثر سعادة مما كان عليه عندما وُلدت لأنه كان يريد دائمًا ابنة”.

الإجراء القانوني الذي اتخذته شيلوه لمحو الاسم الأخير لوالدها ليس فريدًا داخل الأسرة. تظهر ابنته فيفيان في الاعتمادات من المسرحية الموسيقية “The Outsiders” بدور فيفيان جولي، وزهرة، إحدى بناته الأخرى، ظهرت في نادي نسائي جامعي بدون “بيت” باسمها كذلك يستخدم مادوكس “جولي” في وثائقه القانونية.

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وتزعم الصحيفة أنها تمكنت من الوصول إلى الإعلان القانوني لأحد أعضاء فريق بيت الأمني، والذي ذكر فيه أن زوجته السابقة حثت أطفالهم على قضاء أقل وقت ممكن مع والدهم. الوضع حساس بالنسبة لبراد بيت.

وعلى الرغم من هذا الانزعاج، قالت مجلة بيبول أن الممثل سعيد بشريكته الحالية إينيس دي رامون.

براد بيت وأنجلينا جولي لديهما ستة أطفال معًا، وهم: مادوكس (٢٢ عامًا)، باكس (٢٠ عامًا)، زهراء (١٩ عامًا)، شيلوه (١٨ عامًا) والتوأم نوكس وفيفيان (١٥ عامًا).

ترجمة موقع الخليج 365