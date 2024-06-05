بالصور.. خالد جلال يشهد العرض المسرحي "الأرتيست"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، العرض المسرحي "الأرتيست"، أمس الثلاثاء، على مسرح مركز الهناجر للفنون.

العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، تأليف وإخراج محمد زكي، وبطولة: هايدي عبدالخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكي، أحمد الجوهري، محمود حلواني، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبدالعزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، محمود الغندور

"الأرتيست" ديكور فادي فوكيه، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء أميرة صابر ومحمد ريان، مساعدا الإخراج أحمد شبل ومروة حسن، مخرج مساعد محمود حلواني، مخرجان منفذان ياسر أبو العينين وخالد مانشي، مكياج إسلام عباس، أفيشات وإعلانات أحمد الجوهري