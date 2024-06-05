أزمة الـ 200 ألف دولار.. تطورات اتهام نور التوت لـ حمو بيكا بالسرقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

شهدت أزمة مؤديا أغاني المهرجانات نور التوت، وحمو بيكا، تطورات جديدة، بعد تبادلهم الاتهامات بالنصب والابتزاز، وتحرير بلاغ رسمي.

مؤدي أغاني المهرجانات نور التوت، قام بحذف كافة الفيديوهات، التي شن خلالها هجوم ضد حمو بيكا، بعد تحرير الثاني محضر رسمي في قسم العجوزة.

وفسر نور ما قام به، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "الناس اللي بتسألني الفيديوهات اتمسحت ليه، احنا يومين وهنقعد نحل مع إخواتنا الكبار مع بعض واللي فيه الخير يقدمه ربنا".

مؤدي أغاني المهرجانات نور التوت كان قد ظهر في بث مباشر عبر حسابه بموقع فيسبوك، وقال: "أنا كـ نور التوت وعلي قدورة وفيجو الدخلاوي، هتكلم عن نفسي وبقول أنا اتسرقت في 200 ألف دولار من حمو بيكا، قناة مزيكا هي اللي اديته الفلوس، الفلوس دي بتاعة القناة اللي إحنا شقيانين عليها بقالنا 5 سنين، أخد 200 ألف دولار وبيقول أنا دافع فلوس لـ الضرائب".

ومن جانبه رد مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، بتحرير محضر رسمي في قسم العجوزة، واتهم فيه نور أسامة السيد وشهرته نور التوت، بالسب والقذف والتشهير والابتزاز.