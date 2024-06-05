نجوى كرم تعرض حفلها في دبي على يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

بعد مطالبة الجمهور لعرض الحفل الذي أحيته في كوكا كولا آرينا دبي، لبّت الفنانة نجوى كرم رغبة الجمهور وقامت بعرض الحفل كاملاً عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب

وكتبت نجوى: "بتمنى الحفلة تنال إعجابكن.. بِفْرَحْ كتير بمحبتكن ودعمكن إلي، بتجدد كرمالكن…وشغفكن بخليني استمر، ولهيك قريباً رح نعلن عن تفاصيل جولتنا حول العالم، مشتاقة شوفكن".

وقدمت نجوى كرم في حفل كوكا كولا آرينا دبي 16 أغنية برفقة فرقتها الموسيقية، بدأتها بميدلي "هيدا حكي"، ثم اتبعتها بالأغاني (خليني شوفك بالليل، بالروح بالدّم، شارة مسلسل الزير سالم، ميدلي مغرومة وأنا ما فيّي، وأغنية مافي نوم، والأغنية المنفردة الأخيرة لو سألوا حبيبي، ثم اتبعتها بموّال وميدلي ما بسمحلك، ثم ميدلي كيف بداويك، وميدلي بيانو بمرافقة عزف المايسترو ايلي العليا)

وتضمن الحفل أيضاً الأغاني: (لشحد حبك، حبيب الزين، ملعون أبو العشق، زعلك صعب، مجبورة، إضحك للدنيا، لتختتم الحفل بأغنية شو هالليلة).