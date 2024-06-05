“كانت مثالاً في الأناقة والإنسانية”.. وفاة نجمة “العشق الممنوع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وافت المنية الممثلة التركية فاطمة قرنفل، نجمة مسلسل “العشق الممنوع” عن عمر ناهز 72 عاماً، بعد صراع مع سرطانَي الدم والثدي، ما أدخلها في غيبوبة في الأيام الأخيرة قبيل رحيلها.

وأعلنت آصلي إسلام مديرة أعمال الممثلة الراحلة وفاتها في بيان جاء فيه: “نعلن ببالغ الحزن والأسى وفاة إحدى فنانات السينما والمسرح التركي المحترمات، والتي شاركت في العديد من المشاريع الناجحة وحازت عدداً من الجوائز، وكانت أيضاً مثالاً في الأناقة والإنسانية. نرجو لها الجنّة”.

ونعت الممثلة التركية نبهات شهري المعروفة عربياً بأدائها لشخصية “فيروز” في “العشق الممنوع” قرنفل بقولها: “فقدنا زميلتي العزيزة فاطمة قرنفل، ارقدي بسلام”.

واشتُهرت فاطمة قرنفل بشخصية “شهيرة” كبيرة الخدم في “العشق الممنوع”، بالإضافة إلى مشاركتها في عدد من الأعمال التركية البارزة، منها: “أم يوسف” (Yusuf’un Annesi)، “الوداع” (Elveda Derken)، “حملان الحناء” (Kınalı Kuzular)، “غولبيري” (Gülpare)، “الهاربون” (Kaçaklar)، “ماذا سيحدث للأطفال؟” (?Çocuklar Ne Olacak)، و”ثلاث سيدات” (Üç Kadın) .