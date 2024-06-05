بعد غياب سنوات.. إسعاد يونس تعود الى البطولة في الدراما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشارك الفنانة إسعاد يونس في أوّل بطولة درامية لها بعد عودتها إليها في السينما حيث تعاقدت على تقديم دور البطولة في المسلسل الكوميدي الجديد “تيتا زوزو”، الذي تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي كوميدي حول الجدّة الأرملة “زوزو” وعلاقتها بأحفادها والمشكلات التي يتعرضون لها، وهو مكوّن من ٣٠ حلقة، ويشارك إسعاد يونس في بطولته الفنانون: مصطفى غريب وإيناس كامل ومحمد كيلاني وحمزة العيلي ونور محمود ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

وكانت إسعاد يونس قد شاركت في مسلسل “كامل العدد 2” في رمضان الماضي، بعد قرار عودتها الى الدراما، لكنه لم يكن من بطولتها.

ومسلسل “كامل العدد 2” هو بطولة: دينا الشربيني وشريف سلامة وإسعاد يونس وميمي جمال وصدقي صخر وجيهان الشماشرجي وأحمد كمال، ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.