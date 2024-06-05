بعد إصابته خلال التصوير.. هذه تطورات حالة أمير المصري الصحيّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف والد الفنان العالمي أمير المصري، آخر تطورات حالة نجله الصحية، وذلك عقب تعرضه للإصابة خلال تصوير عمل فني.

وطمأن والد أمير جمهور نجله على حالته الصحية، موضحًا: أمير بألف خير الحمد والشكر لله، حادث بسيط في أثناء التصوير وهو تمام الآن وألف شكر على السؤال والاهتمام من كل الجمهور”.

وكان والد أمير، قد أعلن عن إصابة نجله خلال تصوير فيلمه الجديد في هوليوود Giant، والذي يجسد فيه شخصية الملاكم اليمني العالمي نسيم حميد.

وقال والد أمير عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “حادثة خلال التصوير لأمير ابني… قدّر الله وما شاء فعل… الحمد لله دعواتكم”.

وكان أمير قد نشر عبر حسابه الخاص في “إنستغرام”، صورة له من كواليس تصوير الفيلم العالمي Giant، الذي يجسد خلاله دور الملاكم العالمي، البريطاني من أصل يمني نسيم حميد، والملقّب بـ”البرنس”.

وظهر أمير في الصورة على حلبة المصارعة، في كواليس التصوير مع نجم هوليوود بيرس بروسنان، الذي قدّم أفلاماً عدة من سلسلة “جيمس بوند” في فترة التسعينيات وبداية الألفينيات، وعلّق على الصورة قائلاً: “الأمير والبادي هنا… متحمّس جداً للكشف عن النظرة الأولى لفيلمنا GIANT”. وأضاف: “نعمل حالياً جاهدين لنقدّم لكم عملاً مميزاً جداً في العام المقبل إن شاء الله”.