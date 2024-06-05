أحمد السعدني يتخطى حزنه على وفاة والده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاع الفنان أحمد السعدني الخروج من حالة الحزن على وفاة والده الفنان الراحل صلاح السعدني، حيث نشر عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” صوراً جمعته بابنه الأكبر عبد الله من حفل تخرّجه في المدرسة.

وظهر السعدني في الصور وهو يقف بجانب ابنه الذي أصبح شاباً، ليحتفل بنجاحه، وعلّق على الصور قائلاً: “رَجُلي”.

كما نشرت المذيعة ميريت السعدني صورة لابن شقيقها عبد الله لتحتفل بتخرّجه، متمنيةً له النجاح في خطوته التالية بالجامعة.

يُشار إلى أن أحمد السعدني لديه ولدان هما عبد الله وياسين، ويُعد هذا أول ظهور له منذ رحيل والده الفنان الكبير صلاح السعدني، عن عالمنا صباح الجمعة 19 نيسان (أبريل) الماضي عن عمر ناهز 82 عاماً.

وحرص عدد كبير من النجوم على حضور جنازة الفنان الراحل، منهم: أحمد حلمي ومنى زكي ورامي إمام وأحمد رزق وأحمد السقا وهنادي مهنا وأشرف زكي وهنا الزاهد وريهام عبد الغفور وغادة عادل وإنجي علي وكريم محمود عبد العزيز ومحمد محمود عبد العزيز ومحمد عبد الرحمن وأوس أوس، وغيرهم الكثير.