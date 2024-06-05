بعد حسن أبو العباس.. احتجاز أحمد جمال بتُهمة دهس مُسنّ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أخلت مديرية أمن الجيزة سبيل الفنان أحمد جمال، بعد التحفظ عليه لاتهامه بصدم شخص على طريق الواحات في دائرة قسم شرطة الهرم.

وقال أحمد جمال في التحقيقات إنه أثناء قيادته السيارة على طريق الواحات، فوجئ برجل مسنّ يظهر أمامه، فحاول تفاديه لكنه صدمه بمرآة السيارة، فابتعد قليلاً، لكن السيارة التي كانت تسير بجواره صدمت الرجل.

وأكد أنه توقف للاطمئنان على صحة الرجل، وتم التحقيق معه وحصل على إخلاء سبيل.

وكانت جهات التحقيق قد قررت إخلاء سبيل أحمد جمال، في واقعة حادث طريق الواحات، حيث كشفت التحريات الأولية أنه أثناء مرور الفنان أحمد جمال بسيارته على طريق الواحات، تصادف مرور شخص أمامه فجأة فحاول أن يتفاداه، إلا أن سيارة ظهرت من الخلف واصطدمت بالشخص وعلى الأثر أصدرت النيابة العامة قرارها السابق.

ويأتي حادث أحمد جمال بعد أيام من حادث الدهس الذي اتُّهم فيه الفنان عباس أبو الحسن، والذي اصطدم بسيدتين أثناء عبورهما طريق محور 26 يوليو أمام مدينة الشيخ زايد وتوفيت إحداهما متأثّرةً بإصابتها البليغة.