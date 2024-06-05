بعد تقارير الإنفصال.. جينيفر لوبيز تلتقي بطليقة بن أفليك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى بن أفليك وجينيفر لوبيز التقارير الكثيرة عن تدهور علاقتهما والإشاعات المستمرة حول طلاقهما، من خلال ظهورهما معاً في نزهة عائلية في “جمعية الشباب المسيحي” في هوليوود.

والتقطت عدسات الكاميرات لوبيز وأفليك وهما يتبادلان بعض المساعدة الرقمية على الأجهزة اللوحية الشخصية، أثناء توجّههما إلى المركز الترفيهي لمشاهدة نجل الأخير صموئيل (12 عاماً) وهو يلعب كرة السلة.

وانضمت إليهما والدة أفليك كريس آن بولدت، وكذلك زوجته السابقة الفنانة جينيفر غارنر والدة صموئيل، وفيوليت (18 عاماً) وسيرافينا (15 عاماً).

وكانت أخبار انفصال الثنائي قد انتشرت في الآونة الأخيرة بعد عدم ظهورهما معاً في العلن لمدة 47 يوماً، وعدم حضور بن حفل “ميت غالا” مع زوجته في 6 أيّار (مايو)، على الرغم من أهميّة الحدث بالنسبة إلى لوبيز. ومع ذلك، فقد ظهر الثنائي معاً مرّات عدة في الأيام الماضية.

وأشار تقرير “In Touch Weekly” إلى أن الثنائي يتّجهان نحو الطلاق، حتى أنّ نجم “باتمان” انتقل من منزله الذي يتشاركه مع جينيفر في لوس أنجلوس منذ أسابيع ويعيشان حالياً في منزلين منفصلين، بعدما وصل زواجهما إلى نقطة الانهيار.