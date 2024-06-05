مساعدة كانييه ويست السابقة تتهمه بفضيحة جنسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفعت مساعدة كانييه ويست السابقة أمس الاثنين، دعوى قضائية ضدّه بتهمة التحرّش الجنسي والطرد التعسفي من العمل وخرق العقود بينهما وإجبارها على العمل في بيئة عدائية.

وأكّدت مجلة Us Weekly أن لورين بيسكيوتا، ادّعت أنه تمّ تعيينها من قبل ويست (46 عاماً) بينما كان يخطّط لإطلاق خط أزياء Yeezy الخاص به، بالإضافة إلى عملها في ثلاثة من أغاني ألبومه “دوندا” في عام 2021.

وقالت بيسكيوتا إنها قبل تولّي وظيفتها مع مغني الراب الأميركي، عملت كصانعة محتوى على موقع OnlyFans حيث زعمت أنها تكسب مليون دولار سنوياً، مضيفةً أن ويست بعد عملها معه لمدة عام، طلب منها حذف حسابه على الموقع الجنسي ووعدها بدفع مليون دولار سنوياً في المقابل.

واتهمت ويست بالتحرّش بها جنسياً بعد موافقتها على إغلاق الحساب، عبر الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية. وفّجرت فضيحة من العيار الثقيل بحق ويست، إذ كشفت محتوى بعض هذه الرسائل التي أعرب فيها عن رغبته بأن تخونه شريكته بعد أن تمارس الجنس معه، كما تضمنت مقاطع فيديو وصوراً أثناء ممارسته الجنس.

وأكّدت بيسكيوتا ترقيتها إلى منصب رئيسة الموظفين في شركات ويست المختلفة براتب قدره 4 ملايين دولار، قبل طردها في تشرين الأول (أكتوبر) 2022، لكنها زعمت أنها تلقّت تعويض إنهاء الخدمة بقيمة 3 ملايين دولار، والذي قبلته لكنها لم تتلقّاه.

وجدير بالذكر أن تقارير إعلامية عديدة لفتت إلى الشبه بين بيسكيوتا وزوجة ويست بيانكا سينسوري.